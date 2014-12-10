欧洲汇市：英镑/欧元小跌，受英国央行总裁的言论影响

路透伦敦12月10日 - 英镑兑欧元周三回吐早前涨幅，此前英国央行总裁卡尼称，通胀有可能跌至1%下方，加大了对该央行明年是否会升息的疑虑。

英镑自7月以来一路下跌，主要因为市场调整了对英国进行首次升息的时间点的预期。目前市场预期英国央行将在明年底甚至2016初升息，而早前的预期时点是在2015年初期。

英镑兑一篮子货币上个月上涨，交易员普遍反映基调趋稳。但未来六个月，面临受经济和政治前景冲击的风险。

“升息预期由来已久，大家可能觉得英镑走势有点过头了，”苏皇银行伦敦的策略师Paul Robson说。

“不过我们对未来六个月的英镑走势仍持偏空看法。我想有人会对明年初经济放缓的程度感到意外的。”

英国央行总裁卡尼在周三刊出的报纸专访中表示，英国需要在某个阶段上调利率，以控制通胀，但确切升息时间并不确定，而且升息脚步应该是缓和渐进。

截至1021GMT时，英镑兑欧元 跌0.1%，报0.7905英镑；英镑兑美元持平于1.5670美元。(完)

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