国际油市：新加坡380-cst燃料油升水连跌第三日，挫至逾一个月低点

路透新加坡12月10日 - 新加坡380-cst船用燃料油升水周三连续第三 个交易日下跌，挫至逾一个月低点，交易商指因船货供应商的信用额度逐 步放松，帮助更多燃料油供应回到市场。 380-cst船用燃料油升水每吨下跌1.75美元，至较新加坡船货报价每 吨升水6.91美元。 丹麦宝运石油(OW Bunker)11月在丹麦申请破产保护，这引发新加坡 燃料油卖家的一系列信贷取消，导致升水涨至逾两年高点。 在关于宝运石油的最新消息中，丹麦一些大型机构投资者周三在声明 中称，他们已发起对宝运石油破产的调查。 市场达成两笔现货交易。嘉能可从维多买入2万吨380-cst燃料油，价 格为较新加坡现货报价每吨升水5美元，船期为12月25-29日。 维多向摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油，价格为较新加坡现货报价每 吨升水5美元，船期为12月30日至1月3日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 白云)