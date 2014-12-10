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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 20:05 BJT

国际油市：新加坡380-cst燃料油升水连跌第三日，挫至逾一个月低点

路透新加坡12月10日 - 新加坡380-cst船用燃料油升水周三连续第三
个交易日下跌，挫至逾一个月低点，交易商指因船货供应商的信用额度逐
步放松，帮助更多燃料油供应回到市场。
    
    380-cst船用燃料油升水每吨下跌1.75美元，至较新加坡船货报价每
吨升水6.91美元。
    
    丹麦宝运石油(OW Bunker)11月在丹麦申请破产保护，这引发新加坡
燃料油卖家的一系列信贷取消，导致升水涨至逾两年高点。
    
    在关于宝运石油的最新消息中，丹麦一些大型机构投资者周三在声明
中称，他们已发起对宝运石油破产的调查。
    
    市场达成两笔现货交易。嘉能可从维多买入2万吨380-cst燃料油，价
格为较新加坡现货报价每吨升水5美元，船期为12月25-29日。
    
    维多向摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油，价格为较新加坡现货报价每
吨升水5美元，船期为12月30日至1月3日。(完)
    
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 于春红; 审校 白云)
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