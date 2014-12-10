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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 20:07 BJT

OPEC月报：OPEC调降2015年原油日需求预估，因美国页岩油开采热潮持续

路透伦敦12月10日 - 石油输出国组织(OPEC)周三称，明年全球对OPEC原油的需求将低于预期，因消费增长趋疲，且受美国页岩油开采热潮影响，显示2015年供应将进一步过剩。

OPEC在月报中预期，2015年全球对OPEC石油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估下降了28万桶。

OPEC还将2015年全球的原油日需求增量调降7万桶至112万桶。该组织还将2015年非OPEC石油的日供应增量调升12万桶，至136万桶。

OPEC称，如果当前油价跌势持续更长一段时间，将会影响到2015年非OPEC国家的原油供应。

该组织援引另外的消息人士称，OPEC国家11月的原油日产量降至3,005万桶，较10月日产量减少了39万桶，其中利比亚的产量降幅领先。

沙特阿拉伯对OPEC表示，它在11月将原油日产量减少了8万桶，至961万桶。(完)
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