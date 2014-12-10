美国数据：12月5日止当周抵押贷款申请上升7.3%--MBA

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透纽约12月10日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因购买及再融资申请双双上扬。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，12月5日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升7.3%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数上涨13.2%，购房贷款申请指数上扬1.3%。
浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
30年期固息抵押贷款利率平均为4.11%，较前一周的4.08%上升3个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。