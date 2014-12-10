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债券 | 2014年 12月 10日 星期三 20:30 BJT

美国数据：12月5日止当周抵押贷款申请上升7.3%--MBA

路透纽约12月10日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请上升，因购买及再融资申请双双上扬。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，12月5日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升7.3%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上涨13.2%，购房贷款申请指数上扬1.3%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.11%，较前一周的4.08%上升3个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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