国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近一个月低点，因市场将供应过剩

路透新加坡12月10日 - 石脑油裂解价差周三跌至每吨50美元下方， 为近一个月低位，因没有相应的需求来承接过剩的船货供应。 路透数据显示，石脑油裂解价差每吨下跌3.05美元，至48.90美元。 北亚一家交易商称，来自西方国家的套利供应明年1月可能至少达到2 00万吨，但需求却持稳，上升空间有限。 亚洲92号汽油较布兰特原油的裂解价差连续第四日持于每桶6美元下 方，受地区需求前景疲弱打压。 路透数据显示，92号汽油裂解价差周三下滑0.39美元，至每桶5.47美 元。 交易商称，亚洲最大的汽油进口国印尼的汽油需求1月预计将降至800 万桶之下，为至少一年来最低。 新加坡市场达成一笔石脑油现货交易。 伊藤忠商事从维多买入2.5万吨2月上半月的石脑油，价格为每吨543 美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 于春红)