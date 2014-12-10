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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 20:32 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近一个月低点，因市场将供应过剩

路透新加坡12月10日 - 石脑油裂解价差周三跌至每吨50美元下方，
为近一个月低位，因没有相应的需求来承接过剩的船货供应。
    
    路透数据显示，石脑油裂解价差每吨下跌3.05美元，至48.90美元。
    
    北亚一家交易商称，来自西方国家的套利供应明年1月可能至少达到2
00万吨，但需求却持稳，上升空间有限。
    
    亚洲92号汽油较布兰特原油的裂解价差连续第四日持于每桶6美元下
方，受地区需求前景疲弱打压。
    
    路透数据显示，92号汽油裂解价差周三下滑0.39美元，至每桶5.47美
元。
    
    交易商称，亚洲最大的汽油进口国印尼的汽油需求1月预计将降至800
万桶之下，为至少一年来最低。
    
    新加坡市场达成一笔石脑油现货交易。
    
    伊藤忠商事从维多买入2.5万吨2月上半月的石脑油，价格为每吨543
美元。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 白云; 审校 于春红)
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