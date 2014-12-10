国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近一个月低点，因市场将供应过剩

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡12月10日 - 石脑油裂解价差周三跌至每吨50美元下方， 为近一个月低位，因没有相应的需求来承接过剩的船货供应。 路透数据显示，石脑油裂解价差每吨下跌3.05美元，至48.90美元。 北亚一家交易商称，来自西方国家的套利供应明年1月可能至少达到2 00万吨，但需求却持稳，上升空间有限。 亚洲92号汽油较布兰特原油的裂解价差连续第四日持于每桶6美元下 方，受地区需求前景疲弱打压。 路透数据显示，92号汽油裂解价差周三下滑0.39美元，至每桶5.47美 元。 交易商称，亚洲最大的汽油进口国印尼的汽油需求1月预计将降至800 万桶之下，为至少一年来最低。 新加坡市场达成一笔石脑油现货交易。 伊藤忠商事从维多买入2.5万吨2月上半月的石脑油，价格为每吨543 美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 于春红)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。