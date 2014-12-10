USDA月报：12月10日全球农作物主要信息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透12月10日 - 美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2014/15 2013/14
12月 11月 12月 小麦(百万吨) 澳洲产量 24.00 24.00 27.01 澳洲出口 17.50 17.50 18.62 阿根廷产量 12.00 12.00 10.50 阿根廷出口 6.00 6.00 2.20 欧盟产量 155.40 155.40 143.13 欧盟出口 29.00 28.00 31.93 加拿大产量 29.30 27.50 37.53 加拿大出口 22.50 22.00 23.24 中国产量 126.00 126.00 121.93 中国进口 1.70 1.70 6.77 大豆(百万吨) 巴西产量 94.00 94.00 86.70 巴西出口 46.00 46.70 46.83 巴西进口 0.60 0.60 0.61 阿根廷产量 55.00 55.00 54.00 阿根廷出口 8.00 8.20 7.84 中国进口 74.00 74.00 70.36 豆油(百万吨) 中国进口 1.10 1.10 1.35 玉米(百万吨) 阿根廷产量 22.00 23.00 25.00 阿根廷出口 12.00 13.00 15.50 南非产量 13.50 13.50 14.75 南非出口 2.20 2.20 3.00 中国产量 215.50 214.00 218.49 中国出口 0.10 0.10 0.02 中国进口 2.00 2.50 3.28 棉花(百万包) 中国产量 30.00 30.00 32.75 中国年末库存 62.66 62.16 62.71 中国出口 0.05 0.05 0.03 中国进口 7.00 7.00 14.12 印度产量 31.00 31.00 31.00 (完)
浏览美国农业部的相关新闻，请点选
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 王丽鑫)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。