全球金市：金价从七周高位回落，受油价重挫拖累

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
* 欧股回吐升势转跌
* 美元指数延续昨日跌势
* 最大黄金ETF持金量进一步增加
路透纽约/伦敦12月10日 - 金价周三小跌，受到油价重挫打压，此前金价一度升至七周高位，因股市由升转跌，而美元指数延续跌势。
油价一度大跌达5%，美国原油期货 跌至五年低点，逼近每桶60美元，因此前数据显示美国库存增加，且沙特阿拉伯油长重申没有计划减产。
“油价疲弱令金市回吐了部分升幅，”汇丰控股证券首席金属分析师James Steel表示。
“股市疲弱和欧元走强对金价有利，限制了市场跌幅。”
2039GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,228.00美元，此前在海外市场一度升至1,238.20美元的10月23日来最高，周二金价已经大涨超过2%，因美元和股市下挫。
“我们看好明年金价的一个原因是认为股市将耗尽动能，一些投资人会重投金市，”Capital Economics分析师Caroline Bain表示，“目前已经短暂地出现这一情况。”
美国2月期金 跌0.2%或2.60美元，结算价报每盎司1,231.80美元。
数据显示，周二全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR 的持仓量增长0.37%至721.81吨，但仍然接近六年低位。
现货铂金(白金) 跌0.3%，至每盎司1,241.95美元。现货银 升0.2%，报每盎司17.08美元。现货钯金 升0.8%，至每盎司814.22美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。