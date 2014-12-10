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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 05:30 BJT

全球金市：金价从七周高位回落，受油价重挫拖累

* 欧股回吐升势转跌

* 美元指数延续昨日跌势

* 最大黄金ETF持金量进一步增加

路透纽约/伦敦12月10日 - 金价周三小跌，受到油价重挫打压，此前金价一度升至七周高位，因股市由升转跌，而美元指数延续跌势。

油价一度大跌达5%，美国原油期货 跌至五年低点，逼近每桶60美元，因此前数据显示美国库存增加，且沙特阿拉伯油长重申没有计划减产。

“油价疲弱令金市回吐了部分升幅，”汇丰控股证券首席金属分析师James Steel表示。

“股市疲弱和欧元走强对金价有利，限制了市场跌幅。”

2039GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,228.00美元，此前在海外市场一度升至1,238.20美元的10月23日来最高，周二金价已经大涨超过2%，因美元和股市下挫。

“我们看好明年金价的一个原因是认为股市将耗尽动能，一些投资人会重投金市，”Capital Economics分析师Caroline Bain表示，“目前已经短暂地出现这一情况。”

美国2月期金 跌0.2%或2.60美元，结算价报每盎司1,231.80美元。

数据显示，周二全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR 的持仓量增长0.37%至721.81吨，但仍然接近六年低位。

现货铂金(白金) 跌0.3%，至每盎司1,241.95美元。现货银 升0.2%，报每盎司17.08美元。现货钯金 升0.8%，至每盎司814.22美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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