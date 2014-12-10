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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.70 -0.07 -0.19 1367765

搜狐 46.34 -1.30 -2.73 141998

网易 96.56 -3.34 -3.34 368626

百度 225.12 -4.78 -2.08 2241019

台湾

台湾积体电路 22.19 -0.39 -1.73 2308713

联电 2.14 -0.06 -2.73 119709

日月光 6.05 -0.33 -5.17 262613

硅品精密 7.41 -0.09 -1.20 726646

和信超媒体 0.97 -0.03 -3.00 81812

友达 4.57 -0.25 -5.19 319737

中华电信 29.43 -0.17 -0.57 14023

台湾国际航电 54.94 -1.11 -1.98 1446266

香港

中国移动 58.19 -0.72 -1.22 156771

中国联通 13.60 -0.15 -1.09 115165

中国电信 57.39 -1.05 -1.80 6061

中芯国际 4.91 -0.02 -0.41 16532

电讯盈科 6.67 +0.16 +2.38 848

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 王颖；审校)
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