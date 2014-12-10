《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.70 -0.07 -0.19 1367765
搜狐 46.34 -1.30 -2.73 141998
网易 96.56 -3.34 -3.34 368626
百度 225.12 -4.78 -2.08 2241019
台湾
台湾积体电路 22.19 -0.39 -1.73 2308713
联电 2.14 -0.06 -2.73 119709
日月光 6.05 -0.33 -5.17 262613
硅品精密 7.41 -0.09 -1.20 726646
和信超媒体 0.97 -0.03 -3.00 81812
友达 4.57 -0.25 -5.19 319737
中华电信 29.43 -0.17 -0.57 14023
台湾国际航电 54.94 -1.11 -1.98 1446266
香港
中国移动 58.19 -0.72 -1.22 156771
中国联通 13.60 -0.15 -1.09 115165
中国电信 57.39 -1.05 -1.80 6061
中芯国际 4.91 -0.02 -0.41 16532
电讯盈科 6.67 +0.16 +2.38 848
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王颖；审校)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。