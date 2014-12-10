《美国上市公司业绩公布日程表》--12月11日至12月18日

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
汤森路透12月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 12月11日 AMC Q4 2014 Adobe Systems 12月16日 BMO Q2 2015 Darden Restaurants Inc 12月17日 12:30 Q2 2015 联邦快递 12月17日 BMO Q2 2015 General Mills Inc 12月17日 BMO Q4 2014 Joy Global Inc 12月17日 AMC Q2 2015 甲骨文 12月18日 BMO Q1 2015 埃森哲 12月18日 AMC Q2 2015 耐克公司(耐吉,Nike) 12月18日 AMC Q3 2015 红帽 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。