《美国重要政经日程》--12月11日

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据以及11月进出口物价
1330 - 商务部发布11月零售销售
1330 - 农业部公布一周出口销售数据
1500 - 商务部公布10月企业库存数据
1500 - 房贷美公布一周抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布美国地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，并宣布标售五年期通膨保值债券(TIPS)
1700 - 美联储公布季度资金流动数据
1800 - 财政部标售30年期公债
2100 - 农业部每周例行公布全球棉花价格
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 张涛)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。
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