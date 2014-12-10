《焦点》安倍胜选可能带来灾难性后果：日圆崩盘及通胀失控

Fujimaki表示，日圆没别的路好走，只得走贬；他在1990年代末期因看准日债收益率跌破2%而名闻遐迩。

“在庞大负债的重压下，你有两个选择--大举加税或创造通胀。安倍推迟加税的事实意味着，他选择第二条路--创造通胀，”他说。

迹象显示，投资人在期权市场加码长期看空日圆的押注，他们敲进日圆卖权，亦即以事先约定好的“履约价”出售日圆的权利。

Mauldin表示，他今年稍早买进日圆卖权，履约价在130-150日圆左右。“我已经布下10年期的期权仓位，日圆若果真跌到200，就可偿还我一半的抵押贷款了。 ”

日圆卖权抢手的程度从价格就可看得出来，自从日本央行总裁黑田东彦意外在10月底进一步放宽政策以来，日圆卖权行情即告劲扬。