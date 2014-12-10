EIA库存周报：美国上周原油库存意外上升，汽油库存大增

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透12月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加。此外，炼厂产能利用率高企，造成汽油及馏分油库存大增。
数据显示，截至12月5日止当周，美国原油库存 上升150万桶。分析师原预期原油库存减少220万桶。
炼厂产能利用率 增加2个百分点至2005年8月以来最高水平，油品库存因而增加。
EIA数据显示，汽油库存增加 820万桶，是路透调查分析师预估增幅260万桶的三倍多。馏分油库存 增加560万桶，分析师预估为增加92万桶。
EIA称，美国原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升102万桶 。美国上周原油进口 日均增加36.5万桶。
“这实在是非常偏空。原油库存虽仅增加150万桶，但整体库存却增加了740万桶，”阿肯色州WTRG Economics能源分析师James Williams说。“原油肯定从此将面临非常大的下行压力。”
EIA数据公布后，美国原油及布兰特原油价格扩大跌幅。美国原油 周三收报每桶60.94美元，盘中跌至近五年半低点60.43美元。布兰特原油期货 结算价下挫2.60美元，或3.9%，报每桶64.24美元。 (完)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。
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