EIA库存周报：美国上周原油库存意外上升，汽油库存大增

路透12月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加。此外，炼厂产能利用率高企，造成汽油及馏分油库存大增。

数据显示，截至12月5日止当周，美国原油库存 上升150万桶。分析师原预期原油库存减少220万桶。

炼厂产能利用率 增加2个百分点至2005年8月以来最高水平，油品库存因而增加。

EIA数据显示，汽油库存增加 820万桶，是路透调查分析师预估增幅260万桶的三倍多。馏分油库存 增加560万桶，分析师预估为增加92万桶。

EIA称，美国原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升102万桶 。美国上周原油进口 日均增加36.5万桶。

“这实在是非常偏空。原油库存虽仅增加150万桶，但整体库存却增加了740万桶，”阿肯色州WTRG Economics能源分析师James Williams说。“原油肯定从此将面临非常大的下行压力。”