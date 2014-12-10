更新版 1-OPEC月报：OPEC调降明年原油需求预估，供应过剩局面或加剧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
受欧洲和亚洲疲弱的经济前景影响，该报告调降了对2015年全球原油需求增长预估；并预测页岩油以及其他非OPEC国家供给增长会加快，不过表示若价格依旧疲弱，这些供应增速可能减慢。
“若当前原油价格的疲势继续持续更长时间，那么将影响到2015年非OPEC国家的供给预估，尤其是对页岩油增长的预期。”OPEC报告称。
不过目前OPEC报告表明，2015年每日的原油供给将过剩113万桶，上半年每日过剩183万桶。据该报告援引的其他来源，11月OPEC日产量为3,005万桶。
基于OPEC网站每年公布的12月报告作为比较，明年对OPEC原油的平均需求料将降至2004年来最低，当时为每日2,815万桶。
根据其他来源的数据，OPEC国家11月日产量较10月减少39万桶，利比亚动荡局面导致其产量降幅最大，沙特阿拉伯和科威特小幅减产。
沙特阿拉伯对OPEC表示，它在11月将原油日产量减少了8万桶，据业内消息人士本月稍早表示，这可能因应国内发电厂需求减少，而非减少了出口。
OPEC预期，2015年非OPEC国家供给每日将增加136万桶，美国将会领先。该估值较上月的报告上调了12万桶。
OPEC还将2015年全球原油日需求增量调降7万桶，至112万桶。(完)
(编译 李爽/孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。