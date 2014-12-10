日韩经济指标预测--12月11日-12月18日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月8日当周 12月10日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超34 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超530 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -2.4% +2.9% (较上年同期) -0.3% +7.3% 12月11日(四) 0100 韩国央行利率决议 12月 2.0% 2.0% 12月12日(五) 0430 日本工业生产 10月修正值 -- +0.2% 产能利用率(较前月) -- +3.6% 12月15日当周 12月14日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正13 正13 央行短观大型非制造业景气判断指数 正12 正13 央行短观小型制造业景气判断指数 负3 负1 央行短观小型非制造业景气判断指数 负1 零 央行短观大型企业资本支出 +8.0% +8.6% 央行短观小型企业资本支出 -6.9% -12.9% 12月15日(一) 暂无重要数据公布。 12月16日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -0.7% (较前月) -- -0.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差10,500 逆差7,100 出口(较上年同期) +4.5% +9.6% 进口(较上年同期) +3.4% +2.7% 12月17日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月18日(四) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。