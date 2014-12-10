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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 07:00 BJT

****日韩经济指标预测--12月11日-12月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 
          
    12月8日当周
    
    12月10日(三)    
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                   前周            --      买超34
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超530
    2350 日本机械订单(较前月)                       10月          -2.4%      +2.9%
                     (较上年同期)                                 -0.3%      +7.3%
    
    12月11日(四)    
    0100 韩国央行利率决议　　　　　　　　　　　　　 12月           2.0%       2.0%
    
    12月12日(五)
    0430 日本工业生产                             10月修正值        --       +0.2%
             产能利用率(较前月)                                     --       +3.6%
    
    12月15日当周
    
    12月14日(日)
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第四季        正13       正13
             央行短观大型非制造业景气判断指数                      正12       正13
             央行短观小型制造业景气判断指数                         负3        负1
             央行短观小型非制造业景气判断指数                       负1         零
             央行短观大型企业资本支出                             +8.0%      +8.6%
             央行短观小型企业资本支出                             -6.9%     -12.9% 
    
    12月15日(一)
    暂无重要数据公布。    
    
    12月16日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          11月          --        -0.7%
                                (较前月)                            --        -0.6%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         11月  逆差10,500    逆差7,100
                 出口(较上年同期)                                +4.5%        +9.6%
                 进口(较上年同期)                                +3.4%        +2.7%
    
    12月17日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月18日(四)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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