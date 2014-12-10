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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 07:04 BJT

《全球汇市》市场暂时削减美元多头押注，新西兰元上涨

交易商表示，部份市场人士原预期央行会采取中性立场。反观新西兰央行则表明，在稍晚的阶段可能进一步升息。

“央行强硬的作风令市场感到错愕，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇率策略师Imre Speizer表示，新西兰涨升的幅度可能反映了市场的仓位调整。

“然而，鉴于利率变动不大，我们预计上档空间有限，”他说。

美元表现优于加元及挪威克朗，后两者仍因油价表现而承压。

在美国油价 跌至五年低位每桶近60美元后，美元兑加元及挪威克郎均改写五年新高，分别报在1.1503加元 及7.2243克朗 。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2447 1.2447 +0.00 -9.44 1.3745

美元/日圆 117.93 117.81 +0.10 +11.99 105.30

欧元/日圆 146.79 148.10 -0.88 +1.42 144.73

美元/瑞郎 0.9664 0.9664 +0.00 +8.24 0.8928

英镑/美元 1.5716 1.5713 +0.02 -5.07 1.6556

美元/加元 1.1474 1.1481 -0.06 +8.04 1.0620

澳元/美元 0.8314 0.8317 -0.04 -6.72 0.8913

新西兰元/美元 0.7796 0.7811 -0.19 -5.00 0.8206

澳元/日圆 98.050 99.230 -1.19 +4.48 93.850

新西兰元/日圆 91.930 91.990 -0.07 +6.39 86.410

英镑/日圆 185.34 185.08 +0.14 +6.32 174.33

澳元/新西兰元 1.0659 1.0789 -1.20 -1.74 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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