日本个股：索尼PlayStation 4游戏机接近中国市场，但仍面临审查挑战

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透上海12月11日 - 索尼准备公布PlayStation 4游戏机在中国的售价和发布日期，在中国这个全球第三大游戏市场中，索尼对于官方审查的担心程度应该不亚于同业微软 。
公司定于周四0900GMT左右进行公布，就在不久前微软刚刚在中国发布了Xbox游戏机。中国取消14年来对外国游戏机的销售禁令，两家公司都急于利用这个大好时机。
针对PlayStation 4在中国的销售计划，索尼还未给出售价和销售目标等细节。但消费者技术行业的分析师表示，公司掌控范围以外的一个关键变数在于：中国政府众所周知的严格审查制度。
“中国的审查将是索尼最大的挑战，”科技研究公司Gartner研究主管Roger Sheng说。
分析师认为，中国严格的审查制度预计会限制所提供的游戏产品数量，至少一开始是这样，因为所有软件在销售前都需要得到官方批准。而取得批准可能需要很长时间。
一些最畅销的PlayStation游戏可能无法获得批准，譬如以杀戮和女性着装暴露为特色的“侠盗飞车”。
PlayStation 4游戏机于去年11月在美国和欧洲率先推出，截至9月已在全球销售逾1,300万台，为1994年第一台PlayStation游戏机推出以来所有同系列游戏机的最快销售速度。
索尼的目标是在2018年3月止的会计年度，游戏与相关网络业务的全球营收最多达到1.6万亿(兆)日圆(134.7亿美元)，当前年度预计为1.3万亿日圆。
索尼将通过与上海东方明珠 的合资公司来销售其游戏机。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。