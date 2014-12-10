金砖国家：12月10日股汇市收盘纵览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透12月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月10日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.7%，收报958.67点。
中国股市：沪综指反弹收升2.9%，传媒、环保等新兴产业股领涨
香港股市：微幅收高，追随内地股市反弹之势
中国汇市：人民币宽幅震荡后收升，通胀逊预期未有明显影响
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巴西股市：国有石油企业巴西国家石油公司(Petrobras) 连续第三个交易日下跌，拖累巴西指标股指Bovespa指数走低。Bovespa指数 收盘跌1.29%，报49,548.08点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元 收报2.6150雷亚尔。
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南非股市：反弹，金矿企业领涨。受金价走强、兰特汇率走软提振，Gold Fields 、AngloGold Ashanti 等金矿企业股价上涨。指标Top-40绩优股指数 涨0.35%，报43,062.01点；综合指数 涨0.39%，至48,745.43点。
南非汇市：兰特持续下跌，因债信评级存在下调风险
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印度股市：上涨，NSE指数弹离一个月低点，结束三日连跌之势。最近表现不佳的印度国家银行(SBI) 吸引价值型买盘，亚洲地区股指走强也带来提振。指标BSE股指 收涨0.12%，报27,831.10点；NSE指数 涨0.18%，报8,355.65点。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至一周半低点，连续第三个交易日下行，因石油企业有美元需求，且在本周稍后消费者物价通胀数据出炉之前市场保持谨慎。印度卢比兑美元 收盘跌至62.02/03，周二收于 61.88/89。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌0.29%，报855.050点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.79%，报465.13点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.48%，报54.8500卢布；卢布兑欧元 跌2.06%，报68.2500卢布。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。