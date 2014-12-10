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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 07:24 BJT

金砖国家：12月10日股汇市收盘纵览

路透12月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月10日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.7%，收报958.67点。

中国股市：沪综指反弹收升2.9%，传媒、环保等新兴产业股领涨

香港股市：微幅收高，追随内地股市反弹之势

中国汇市：人民币宽幅震荡后收升，通胀逊预期未有明显影响

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巴西股市：国有石油企业巴西国家石油公司(Petrobras) 连续第三个交易日下跌，拖累巴西指标股指Bovespa指数走低。Bovespa指数 收盘跌1.29%，报49,548.08点。

　　拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元 收报2.6150雷亚尔。

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南非股市：反弹，金矿企业领涨。受金价走强、兰特汇率走软提振，Gold Fields 、AngloGold Ashanti 等金矿企业股价上涨。指标Top-40绩优股指数 涨0.35%，报43,062.01点；综合指数 涨0.39%，至48,745.43点。

南非汇市：兰特持续下跌，因债信评级存在下调风险

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印度股市：上涨，NSE指数弹离一个月低点，结束三日连跌之势。最近表现不佳的印度国家银行(SBI) 吸引价值型买盘，亚洲地区股指走强也带来提振。指标BSE股指 收涨0.12%，报27,831.10点；NSE指数 涨0.18%，报8,355.65点。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至一周半低点，连续第三个交易日下行，因石油企业有美元需求，且在本周稍后消费者物价通胀数据出炉之前市场保持谨慎。印度卢比兑美元 收盘跌至62.02/03，周二收于 61.88/89。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌0.29%，报855.050点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.79%，报465.13点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.48%，报54.8500卢布；卢布兑欧元 跌2.06%，报68.2500卢布。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
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