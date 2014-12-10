路透调查：能源降价抑制通胀，但美联储本仍会在明年第二季加息

分析师预期联邦基金利率明年第二季将在0.25%，到2016年第一季之前才会升至1.125%。

美银美林首席经济分析师Ethan Harris说道：“当他们开始时将会力求一个缓慢的紧缩周期，每隔一次会议将升息25个基点。”

较低的能源价格以及薪资加快增长将刺激消费者支出，进而令经济搭上顺风车。

尽管预期国内生产总值(GDP)增速在此前两季的不俗表现后会在第四季减慢，但2015年的经济将会加快增长。

调查预测第四季GDP环比年率将为增长2.4%，明年第一季将加快至3.0%。在上次调查中预期第四季经济增速将在2.6%，明年第一季经济增长率料在2.8%。(完)