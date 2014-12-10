基金产业：12月9日当周美国货币市场基金资产创9月底来最大增幅-报告

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透纽约12月10日 - Money Fund Report周三表示，美国货币市场共同基金资产规模增加218.9亿美元，创下9月23日当周以来最高周度增幅，表明部分投资者开始在年底前增加现金头寸。
根据iMoneynet发布的报告，12月9日止当周货币基金资产录得连续八周上升，规模达到2.716兆美元，并触及10个月最高水平。
12月9日止当周应税货币市场基金资产增加198.3亿美元至2.461兆美元。免税货币市场基金资产增加20.6亿美元，至2,547.1亿美元。
主要机构货币基金资产规模在12月9日止当周跳升136.4亿美元。政府机构基金资产同期增加90.1亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。