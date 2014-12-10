版本:
中国
债券 | 2014年 12月 11日 星期四 07:39 BJT

基金产业：12月9日当周美国货币市场基金资产创9月底来最大增幅-报告

路透纽约12月10日 - Money Fund Report周三表示，美国货币市场共同基金资产规模增加218.9亿美元，创下9月23日当周以来最高周度增幅，表明部分投资者开始在年底前增加现金头寸。

根据iMoneynet发布的报告，12月9日止当周货币基金资产录得连续八周上升，规模达到2.716兆美元，并触及10个月最高水平。

12月9日止当周应税货币市场基金资产增加198.3亿美元至2.461兆美元。免税货币市场基金资产增加20.6亿美元，至2,547.1亿美元。

主要机构货币基金资产规模在12月9日止当周跳升136.4亿美元。政府机构基金资产同期增加90.1亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐