版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 08:41 BJT

表格：澳洲11月就业人口增加4.27万人，增幅远超预期

路透悉尼12月11日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：
    
    * 澳洲11月经季节调整的失业率为6.3%(路透调查预估为6.3%)
    * 澳洲11月经季节调整就业人口增加4.27万人(路透调查预估为增加1
.5万人)
    * 澳洲11月经季节调整的就业参与率为64.7%(路透调查预估为64.6%)
    * 澳洲11月经季节调整的全职就业人口增加1,800人
    
    以下为详细数据(经季节调整)：
                           11月
    失业率%                 6.3 
    就业人数(百万人)     11.637
    失业人数(人)        777,700
    就业参与率%            64.7
    
    浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)
      

 (编译 王兴亚；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐