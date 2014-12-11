表格：澳洲11月就业人口增加4.27万人，增幅远超预期

路透悉尼12月11日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示： * 澳洲11月经季节调整的失业率为6.3%(路透调查预估为6.3%) * 澳洲11月经季节调整就业人口增加4.27万人(路透调查预估为增加1 .5万人) * 澳洲11月经季节调整的就业参与率为64.7%(路透调查预估为64.6%) * 澳洲11月经季节调整的全职就业人口增加1,800人 以下为详细数据(经季节调整)： 11月 失业率% 6.3 就业人数(百万人) 11.637 失业人数(人) 777,700 就业参与率% 64.7 浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)