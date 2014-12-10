美国与加拿大经济指标预测--12月11日-12月18日****

欧洲汇市：欧洲央行谨慎立场扶助英镑/欧元反弹，收复法国大选后的跌幅

路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。