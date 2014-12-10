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市场报道 | 2014年 12月 11日 星期四 07:45 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月11日-12月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月8日当周

12月11日(四)

1330 加拿大产能利用率 第三季 83.1% 82.7%

1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% +0.1%

1330 美国进口价格(较前月) 11月 -1.8% -1.3%

出口价格(较前月) -0.5% -1.0%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月6日当周 29.5 29.7

四周均值(万人) -- 29.9

续请失业金人数(万人) 11月29日当周 235.0 236.2

1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.3%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.3%

1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.2% +0.3%

12月12日(五)

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.5%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.4%

(较上年同期) +1.8% +1.8%

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月初值 89.5 88.8

现况指数 101.4 102.7

预期指数 80.5 79.9

12月15日当周

12月15日(一)

1330 美国纽约联储制造业指数 12月 12.00 10.16

1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.6% -0.1%

制造业产出(较前月) +0.5% +0.2%

产能利用率 79.3% 78.9%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 57 58

2100 美国整体净资本流动(亿美元) 10月 -- 净流出556

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入481

12月16日(二)

1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 102.5 100.9

建筑许可年率(万户) 104.7 109.2

1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -- +2.1%

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.4 54.8

12月17日(三)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% 持平

未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.7%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.8%

每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.4%

1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,000 赤字985

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 10月 -- +1.8%

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%

1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%

12月18日(四)

1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.8 56.2

综合PMI -- 56.1

1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.5% +0.9%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 25.0 40.8(完)

经济指标预测或公布日程

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欧洲 澳洲与新西兰

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
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