美国与加拿大经济指标预测--12月11日-12月18日****

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月8日当周
12月11日(四)
1330 加拿大产能利用率 第三季 83.1% 82.7%
1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% +0.1%
1330 美国进口价格(较前月) 11月 -1.8% -1.3%
出口价格(较前月) -0.5% -1.0%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月6日当周 29.5 29.7
四周均值(万人) -- 29.9
续请失业金人数(万人) 11月29日当周 235.0 236.2
1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.3%
1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.2% +0.3%
12月12日(五)
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.5%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月初值 89.5 88.8
现况指数 101.4 102.7
预期指数 80.5 79.9
12月15日当周
12月15日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 12.00 10.16
1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.6% -0.1%
制造业产出(较前月) +0.5% +0.2%
产能利用率 79.3% 78.9%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 57 58
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 10月 -- 净流出556
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入481
12月16日(二)
1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 102.5 100.9
建筑许可年率(万户) 104.7 109.2
1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -- +2.1%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.4 54.8
12月17日(三)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% 持平
未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.8%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.4%
1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,000 赤字985
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 10月 -- +1.8%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%
1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
12月18日(四)
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.8 56.2
综合PMI -- 56.1
1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 25.0 40.8(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
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