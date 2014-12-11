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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 08:20 BJT

英国数据：11月房价差值跌至正13，创18个月低位--RICS

路透调查原预估11月房价差值为正17。

英国房市自今年中以来一直在放缓，因抵押贷款管理收紧，及房价逾10%的年度涨幅远超过微小的薪资增幅。

但RICS预期上周英国财政大臣欧思邦宣布的课税调整可能带来提振作用。欧思邦称课税改变计划将降低90%房屋买主的印花税。

RICS称，测量师平均预期这项改变明年将使交易上升2-5%，并使待售房屋供应增加。(完)

(编译 杜明霞/张若琪 审校 郑茵/李爽)
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