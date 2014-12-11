欧洲经济指标预测--12月11日-12月18日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月8日当周 12月11日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 正17 正20 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.6% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 0745 法国HICP(较前月) 11月终值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 0830 瑞士三个月LIBOR利率目标 第四季 0.13% 0.25% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 10月 +0.3% -0.9% (经工作日调整，较上年同期) -2.3% -2.9% 12月12日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- -0.6% (较上年同期) -- -0.7% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 赤字12 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.3% (上年同期) +0.2% +0.2% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +0.6% +0.6% 12月15日当周 12月15日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.1% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负6 正3 12月16日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 48.8 48.4 服务业PMI 48.5 47.9 综合PMI -- 47.9 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 49.5 服务业PMI -- 52.1 综合PMI -- 51.7 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差4.8 对全球贸易收支 -- 顺差20.14 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 50.1 服务业PMI 52.4 51.1 综合PMI 52.3 51.1 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差185 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +2.3% +2.3% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.3% +2.4% 0930 英国PPI投入物价指数(未经季节调整，较前月) 11月 -1.6% -1.5% (未经季节调整，较上年同期) -8.3% -8.4% PPI产出物价指数(未经季节调整，较前月) -0.2% -0.3% (未经季节调整，较上年同期) -0.2% -0.5% PPI核心产出物价指数(未经季节调整，较前月) 持平 +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +0.8% +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 -- 正11.5 现况指数 -- 正3.3 12月17日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 2-7-0 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 减少2.2 减少2.04 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至10月三个月 5.9% 6.0% 平均每周薪资所得(较上年) 截至10月三个月 +0.8% +1.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至10月三个月 +1.1% +1.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负7.6 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 -- (较上年同期) +0.4% +0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) 持平 -- (较上年同期) +0.8% +0.7% 12月18日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差32.55 0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 -- 104.7 IFO企业现况指数 -- 110.0 IFO企业预期指数 -- 99.7 0930 英国零售销售(较上月) 11月 +0.3% +0.8% (较上年同期) +3.8% +4.3% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +4.2% +4.6% (完)