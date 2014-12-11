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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 08:17 BJT

路透调查：新西兰央行料将在明年12月之前维持利率不变

“我们预期在2015年12月之前不会进一步升息，之后只会逐步紧缩，
”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Cameron Bagrie表示。
    
    “经济目前处于低通胀且强劲成长的局面，加上巨大不确定性仍明显
，审慎作法就是维持利率不变。”
    
    根据路透调查，14位受访分析师中有10位预测利率将在明年第三季或
第四季开始调升至3.75%，有三位预估下次行动是在2016年初至年中。一
位受访者维持在6月升息的预估。
    
    利率互换合约走势反映，金融市场预估未来12个月只会紧缩8个基点
。(完)
  
 (编译 王颖/戴素萍 审校 张涛)
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