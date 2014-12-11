路透调查：新西兰央行料将在明年12月之前维持利率不变

“我们预期在2015年12月之前不会进一步升息，之后只会逐步紧缩， ”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Cameron Bagrie表示。 “经济目前处于低通胀且强劲成长的局面，加上巨大不确定性仍明显 ，审慎作法就是维持利率不变。” 根据路透调查，14位受访分析师中有10位预测利率将在明年第三季或 第四季开始调升至3.75%，有三位预估下次行动是在2016年初至年中。一 位受访者维持在6月升息的预估。 利率互换合约走势反映，金融市场预估未来12个月只会紧缩8个基点 。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 张涛)