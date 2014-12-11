《焦点》沙特石油部长欧那密回应减产要求时，反问为何减产？

**市场力量和资本主义国家**

沙特阿拉伯让市场力量成为主导的决定，已引发油市直线下跌。交易员一直在揣测，油价得跌到何种地步，沙特才会出手干预。同时，他们也在观察全球石油供应过剩的推手--美国页岩油产量是否有放缓迹象。

外界认为，若油价长期下滑，最容易受到打击的OPEC成员国就是委内瑞拉。对该国而言，情况越来越不容乐观。委内瑞拉原油出口一篮子价格周三触及逾五年新低61.92美元。

“油价的这种跌势对所有人来说都不是好消息，”拉米雷斯接受采访时表示，并重申委国政府认为100美元是“合理价格”。

他还说，“油价有自己的涨跌周期，使产油国得以形成我们的产能。”

“有些人可能欢迎当前的油价，但等到过后发现没有建立足以满足全球需求的产能时，他们就会尝到苦果了。”

欧那密则持完全不同的观点。

“你来自资本主义国家，你知道市场的作用，”他对记者表示，“无论哪种商品，它的价格都会有涨有跌。”