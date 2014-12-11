《焦点》沙特石油部长欧那密回应减产要求时，反问为何减产？

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**市场力量和资本主义国家**
沙特阿拉伯让市场力量成为主导的决定，已引发油市直线下跌。交易员一直在揣测，油价得跌到何种地步，沙特才会出手干预。同时，他们也在观察全球石油供应过剩的推手--美国页岩油产量是否有放缓迹象。
外界认为，若油价长期下滑，最容易受到打击的OPEC成员国就是委内瑞拉。对该国而言，情况越来越不容乐观。委内瑞拉原油出口一篮子价格周三触及逾五年新低61.92美元。
“油价的这种跌势对所有人来说都不是好消息，”拉米雷斯接受采访时表示，并重申委国政府认为100美元是“合理价格”。
他还说，“油价有自己的涨跌周期，使产油国得以形成我们的产能。”
“有些人可能欢迎当前的油价，但等到过后发现没有建立足以满足全球需求的产能时，他们就会尝到苦果了。”
欧那密则持完全不同的观点。
“你来自资本主义国家，你知道市场的作用，”他对记者表示，“无论哪种商品，它的价格都会有涨有跌。”
当记者问到他是否担心油价时，他说，“你见我担心过油价吗？”(完) (编译 戴素萍/王颖；审校 李婷仪)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美