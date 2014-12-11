《中国报摘》--中国证券报12月11日

* 头版头条:
--在经历周二的超百点暴跌后，周三市场指数普遍大涨、行业板块全线飘红、热点多点开花、个股涨停潮再现,市场热度不降反升体现出资金坚定的看多情绪，也让对市场的多种担忧不攻自破。
* 其他:
--证监会周二核准了12家企业的首发申请，这些企业陆续刊登招股说明书。
--举牌“大户”安邦保险再度出手。招商银行 公告，截至12月9日，安邦财产保险股份有限公司持有公司股份达总股本的10%。这是继去年12月安邦财险斥资百亿元人民币增持招行股份之后，安邦保险再度触及举牌线。
--中国人民银行征信中心近日与国家外汇管理局管理检查司签署相关合作备忘录,三家合作券商的证券信用交易信息将定期报送央行征信系统，企事业单位的外汇违规信息以及环境执法信息、重大税收违法案件信息也将纳入央行征信系统。
--上海黄金交易所副总经理宋钰勤介绍，截至周一（12月8日），上海金交所国际板累计成交黄金82.58吨，成交金额196.47亿元。
--国资委秘书长阎晓峰表示，国资委正抓紧研究制订重大改革意见方案，各项具体改革措施都在积极有序推进，一些改革试点工作已全面启动。
--为规范上海证券交易所上市开放式基金（上证LOF）的交易和登记结算相关业务，上交所与中证登公司共同制定《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 徐永；审校)