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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 08:20 BJT

国际油市：科威特调降1月原油OSP至2008年以来低点--交易商/路透数据

路透新加坡12月11日 - 一交易商周四表示，科威特将1月售往亚洲的原油官方售价(OSP)定为每桶较阿曼/迪拜报价贴水3.95美元。

路透数据显示，1月OSP是科威特自2008年12月以来的最低价位。

科威特将原油售价较前月每桶调降1.85美元，对沙特阿拉伯的阿拉伯中质油的贴水仍为0.5美元。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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