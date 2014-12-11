《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月11日

*工商时报：
--大陆海协会长陈德铭昨日表示，中韩自由贸易协定(FTA)有关服贸涉及金融、电信的市场准入，中方承诺将在两年内完成开放;面对询问，这两年时间是否刻意停下来等待两岸服贸协议通过?他承认确有此意。
--证所税大户条款存废争议，下周决战立法院。立法院财委会预定下周三审议大户条款，牵动股民的敏感神经，财政部长张盛和昨天重申，证所税可以动态调整，但不宜贸然废除，否则难以对要求公平的民众交代。
--行政院日前指示经济部，燃料成本下跌的电价调降方案，大原则是民生与工业用户切割处理。官员表示，330度以下家庭用户未来调价至少应0.1台币才会有感，但700度以上用户将回馈较少或不回馈，以免变相鼓励多用电，兼顾节能减碳效益。
*经济日报：
--景气回温、企业获利大增，国库大进补，累计今年前11月全国税收创历年同期新高。财政部统计处副处长许瑞琳估计，今年全年税收可望超征1,100亿台币、创七年新高；展望明年也没有悲观的权利，主计处估明年经济成长率微幅上修，税收应会同步增加。
--为拓展人民币离岸市场、建构短期人民币殖利率曲线、增加人民币存款去化管道，银行业者透露，中央银行已委托银行公会，研究开放办理外币可转让定期存单(NCD)的可行性。
--大陆国台办副局长范丽青昨日表示，两岸关系发展出现一些新问题、新情况，但两岸关系和平发展的大趋势没有改变。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 董永年; 审校 黄凯)