《新兴市场重要经济事件预告》--12月11日-12月18日

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12月11日(四)
利马--秘鲁央行宣布利率决议。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议(2100)。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
加尔各答--印度央行召开中央委员会会议，央行总裁拉詹和副总裁将出席。
12月12日(五)
罗马--“投资欧洲”会议(至12月13日)，发言者包括波兰财长Mateusz Szczurek、法国财长萨潘和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策决定。
马普托--莫桑比克央行宣布利率决议。
温特和克--纳米比亚央行宣布货币政策决议。
新德里--印度央行总裁拉詹在Bharat Ram纪念馆发表演说(0500)。
12月13日(六)
印度艾瓦--印度央行总裁拉詹参加第16届Neemrana会议(1030)。
12月15日(一)
暂无重要经济事件。
12月16日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，预计不宣布利率决定。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
12月17日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
12月18日(四)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 许娜)