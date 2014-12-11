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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 08:27 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月11日-12月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月11日(四)

利马--秘鲁央行宣布利率决议。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议(2100)。

温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。

加尔各答--印度央行召开中央委员会会议，央行总裁拉詹和副总裁将出席。

12月12日(五)

罗马--“投资欧洲”会议(至12月13日)，发言者包括波兰财长Mateusz Szczurek、法国财长萨潘和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎。

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策决定。

马普托--莫桑比克央行宣布利率决议。

温特和克--纳米比亚央行宣布货币政策决议。

新德里--印度央行总裁拉詹在Bharat Ram纪念馆发表演说(0500)。

12月13日(六)

印度艾瓦--印度央行总裁拉詹参加第16届Neemrana会议(1030)。

12月15日(一)

暂无重要经济事件。

12月16日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，预计不宣布利率决定。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。

12月17日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。

12月18日(四)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)
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