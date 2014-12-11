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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 09:08 BJT

阿根廷农业：2014/15年度大豆产量料为5,500万吨--罗萨里奥交易所

路透布宜诺斯艾利斯12月10日 - 罗萨里奥谷物交易所(Rosario Grains Exchange)周三在大豆新作物年度第一次预测报告称，2014/15年度阿根廷大豆产量料为5,500万吨。

阿根廷是全球最大豆粕生产国及第三大未加工大豆出口国。该国2013/14年度大豆产量5,560万吨。

“近来降雨抵达距离海洋最远的农作区，将帮助油籽种植。”罗萨里奥谷物交易所在12月报告称。

该交易所维持玉米产量预估于2,150万吨不变。

“再几天就要进入关键生长期了，东部降水情况非常好。”报告称。

该交易所并维持小麦产量预估在1,200万吨。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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