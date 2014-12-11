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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 08:44 BJT

澳新汇市：澳元兑美元上涨，此前澳洲公布优于预期的就业报告

路透悉尼12月11日 - 澳元兑美元 周四小升，此前澳洲公布优于预期的就业报告。

澳元兑美元跳升至一周高位0.8378美元，之后回落至0.8367，但日内仍上涨0.6%。

澳元本周稍早曾触及四年低位0.8223。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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