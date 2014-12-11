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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 08:55 BJT

新西兰经济：央行总裁称国内经济增速可望维持在3%左右

路透惠灵顿12月11日 - 新西兰央行总裁惠勒周四表示，在低通胀、低利率以及国内经济活动稳健的情况下，该国经济可望继续强劲成长。

“经济成长率可望保持在3%左右，”惠勒对国会一委员会称。

但他表示，如果乳制品价格在较长时间内保持低位，可能会对经济产生明显影响。

新西兰央行稍早维持指标利率在3.5%不变。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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