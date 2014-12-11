国际油市：美国原油重新站上61美元，此前因沙特重申不减产而重挫5%

沙特阿拉伯石油部长欧那密周三对于外界建议该国或许应减产以扭转油价创下数年来最大跌幅一事，耸肩表示截至上个月该国的产量持稳。
身兼委内瑞拉驻OPEC最高代表的委国外交部长拉米雷斯，则针对上述问题提出委内瑞拉的回答。他告诉路透，OPEC必须采取行动，因为“那是我们的工作。我们希望市场稳定，且有可预测性。拉米雷斯表示，在观察第一季油价表现情况之后，委内瑞拉将评估是否要支持召开紧急OPEC会议。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加。此外，炼厂产能利用率高企，造成汽油及馏分油库存大增。数据显示，截至12月5日止当周，美国原油库存 上升150万桶。分析师原预期原油库存减少220万桶。
石油输出国组织(OPEC)周三表示，2015年全球对OPEC原油的需求料降至逾十年来最低水准，并远低于当前的产出，表明若OPEC不减产或美国页岩油开采热潮不降温，供应将严重过剩。
OPEC在月报中称，预计2015年全球对OPEC原油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估低28万桶，比当前产出少逾100万桶。 (完)
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(编译 许娜/戴素萍 审校 张涛)