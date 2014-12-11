《中国报摘》--其他报纸重要消息12月11日

**上海证券报**

--保监会昨日就《互联网保险业务监管暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。业内人士透露，正式文件有望于年底发布。按照这个时间表来看，这将是首份针对互联网金融领域的监管文件。

--中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周（12月1日至5日），证券市场交易结算资金银证转账增加额为4,811亿元人民币，减少额为4,336亿元，净变动额为475亿元。意味着上周证券市场保证金净流入475亿元。其中，12月1日净转入278.56亿元。

--信威集团日前发布公告，公司与中国空间技术研究院签署战略合作框架协议，双方计划在全球低轨通信卫星星座战略基础设施方面开展战略合作，联合发起成立全球低轨卫星星座产业实体合资公司。这是航天产业推动混合所有制改革的第一单。

**证券时报**

--记者从保监会权威人士处获悉，目前已有平安、泰康、幸福人寿、合众人寿四家确定获得以房养老试点的资格，但暂时还未下发书面回复通知。其中幸福人寿已提交了以房养老产品的申请，目前正在批复过程中。

--据市场一线投资专业人士反映，今年下半年以来，借道信托渠道入市的资金增长明显，但近一个月并无异常。值得一提的是，产业资金似乎是最早埋伏于大蓝筹股的市场力量，而近期仓促进场的则是机构资金与个人投资者为主。

--国内首单公募可交换公司债发行。发行人宝钢集团周三在上交所以其所持新华保险A股股票为交换，发行规模40亿元的可交换公司债，发行期限3年，票面利率1.5%。

**21世纪经济报道**

--前期主推的伞形配资业务大受市场欢迎后，多家银行在12月初降低了该项业务的条件，包括放大配资杠杆、降低持仓限制以及降低融资成本。而另一方面，在伞形配资业务的推广和客户融资融券需求提升的影响下，券商的资金来源严重不足。尽管略微调高银行资金的收益，但依然供不应求。(完)