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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.45%，上日加权利率3.6448%

路透上海12月11日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.45%，上日该期限加权平均利率为3.6448%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.45% 3.56% 3.6448%

周三银行间市场质押式回购总成交金额为10,168.20亿元，较上日的11,227.62亿元减近一成；其中，隔夜品种成交7,709.94亿元，上日为7,903.64亿元。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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