《焦点》分析师年度市场预测多数时候不靠谱，投资者宜谨慎

“预测是对目前状况的一个侧面反映，”ING Investment Management资深分析师Patrick Moonen说。“(我们作投资决策时)会考虑这一因素，但这更多是反映仓位变动情况，并不代表我们对市场未来表现的看法。”

分析师本身也承认，猜测某个指数年终将收在什么水准，是很困难的事，还不如将这些预估值看作是基于当前经济假设而估计的指数点位。

“我们的目标反映的是，根据对宏观经济基本情况作出的假设，由此得出我们所相信的市场公平价值，”摩根大通分析师Emmanuel Cau说。

去年这个时候，分析师还预测未来一年欧元区及其二线国家的股市会有上乘表现。自欧洲央行2012年承诺挽救欧元之后，该地区的股市一直在涨。

现在还有不到一个月，所有主要股指都低于他们的年末收盘目标。

虽然股市在过去一个半月里大幅反弹，但原本预期会涨5%的英国富时100指数 还是下跌将近3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也比年终目标低3%，意大利FTSE MIB指数只有3%的涨幅，而原先的预估是上扬19%。

乐观意见最集中的地方，往往相差越大。一年前路透调查中受访的13位分析师和基金经理中，只有一位预期意大利FTSE MIB指数会收在20,000点之下，多数人预测该指数会轻松超越21,000点。目前该指数在19,500点附近交投。

市场对于某个具体动向的预测有极强的一致性，这暗示有大量资金被用于这方面的押注，一旦结果令人失望，市场的反应也会非常剧烈，因为许多投资者都会抛售。

“如果你了解市场最一致的看法是什么，至少你就知道不能往那个方向投资，”Kairos Investment Management投资组合经理人Michele Gesuald说。

欧洲股市当前表现对比2013年12月时对今年年底收盘的预估：

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