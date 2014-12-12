港报财经评论：内房龙头股，回吐可收集--经济日报12月12日

内房龙头股，回吐可收集/林瑞芬

冷不防美股急挫，港股昨跌0.9%至23,312，国指跌1.03%至11,255；大市成交额980亿港元。美股日线图显示，标普500指数早在11月已像拉牛上树，升势慢下来，受制2,080，今周跌势转急。而技术上，则仍守稳于50天平均线1,997，短期回吐大致依此作支持参考。美股都是属于有限度回吐，还是看实A股变化。上证昨报2,925，跌0.5%，狂牛变慢牛。中国内地有通缩风险的威胁，央妈降准或降息的空间仍在。内银股发挥定海神针作用，周三午市已靠稳下来，个别如招商银行A股昨更显着回升0.9%。内银股股价刚在修正估值，仍然可以看好一线，趁跌而收集，就较看好民生银行H股 及建行 。港股而言，恒指在考验23,000左右的支持点，未有明确突破阻力区24,000至24,200前，前路茫茫，待A股指引。

临近年尾，各有内房股在埋紧数。今周陆续公在截至11月的销售情况，跟进中国海外 首11个月，累计合约物业销售1,340.38亿港元，相应累计楼面面积884.86万平方米。销售额即是占今年目标96%，全年目标差不多达到。集团11月亦在北京市及昆明市收购了两幅新地块，总应占建筑面积约62.77万平方米，有关新收购土地应付的土地出让金为63.33亿港元。据德银认为，地价合理，可利集团维持高边际利润，德银对中国海外的每股资产估值为32.78港元，较现价22.95港元还有折让，故12个月目标29.5港元。上升裂口支持22港元，后市回吐守稳仍可向上望。

讲开中国海外，又讲其控股公司中国建筑A股，近月升势更凌厉，由11月低位近3.7人民币至昨报5.66人民币，不足一个月足有53%的升幅。无他，投资者识得同佢计数，持港股中国海外53%及中国建筑国际 57%，市值有数得计，所如若中国海外他朝突破中期阻力位25人民币为延伸升浪的明确；讯号底下，水涨船高，投资者也可以考虑一下中国建筑A股。华润置地 近周公布获母公司注入五个项目，三个位于深圳，两个位于济南，总土地面积接近400万方总代价为186亿。中、外券商认为这对集团明显有增厚盈利作用，目标价提升。(B05)

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中央传放水，大市等反弹/余少文

大市继续跌，但消息指中国放水再开绿灯，新增贷款今年有望按年升10%，即今年11月和12月合计新增贷款可高达1.7万亿人民币，同比增长50%以上，有助中港股市反弹。中国内地股市昨日反覆靠稳，国企指数反弹一日后继续调整，全日跌117点或1%，收报11,255点，成交额269亿港元，只有28%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌41点或1%，收报4,326点，成交额61亿港元，能源类股份普遍下跌。

中国内地日前有报导指四大行促中国下调存款准备金率，但中国目前只是暂停正回购操作而已，由于人民银行在最后一次正回购操作额为50亿人民币人民币，已在本周二到期，故昨日没有正回购到期以及全周只有50亿人民币回流市场，对大市的流动性支持力度有限，或是中国内地银行同业拆息昨日全面上升的原因之一。尽管拆息只是上升0.03至16.1个基点不等，或多或少反映市场流动性有小小变化。而外电昨日报导指央行开始对商业银行信贷进行宽松式指导，引述消息人士指央行要求全年新增贷款控制在10万亿人民币以内，故银行间最近已大幅调整贷款规模，会在12月底前加大放款力度。翻查资料，中国内地去年新增贷款约8.9万亿人民币，今年1至10月新增贷款只有8.23万亿人民币，以全年不足10万亿人民币计算，即按年增长可逾一成，又11月和12月的新增贷款额合计逾1.7万亿人民币。

资料显示，过去四年的11月和12月合计新增贷款由0.97亿人民币至1.2亿人民币不等，平均值约1.08亿人民币，跟去年同期新增贷款1.1万亿人民币相若，也即中国首肯下，只要各大银行达标，则今年最后两个月新增贷款同比增长超过50%，并且是同期历史最高。当然，央行官员在年中曾预计，今年新增贷款增量可能会在9.5万亿人民币左右，如按9.5万亿人民币计算，则11月和12月预期新增贷款只有1.27万亿人民币，略高于过去四年平均值而已，也属于合理水平。只是中国仍然要加大信贷投放力度，已经显示中国内地经济不济，要加大投资力度来阻止经济下滑步伐。其实，一直指出中国内地经济下滑，第四季经济增长有机会降至不足7.2%，而明年经济增长若没有政策刺激下也可能降至7%。(B06)

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