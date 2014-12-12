港报财经评论：商品展跌浪，航空钢铁大赢家--信报12月12日

商品展跌浪，航空钢铁大赢家/习广思

美股周三下跌逾1%，调整市应该已开始了。港股低开后，恒指及国指分别跌0.9%及1%。上周六曾指出由2011年中至今，国指有一道千点强大阻力区（11,450点至12,450点）；惟进入该区后，最终无法冲破而回落。不过，大家毋须太绝望，过往4次试破失败后，回吐的底部也愈来愈高，形成一道弧形轨迹，这一波回吐可能在10,400点附近有支持，再组织新升浪。相信中国内地仍将继续减息、降准，不宜把后市看得太淡。油价周四跌近每桶60美元，两项重磅坏消息，一是石油出口国组织发表来年全球展望，把市场对油组成员国的原油需求预期，下调至每日2,892万桶，下调幅度为28万桶；按此需求计，将少于油组目前日产量100万桶。换言之，油组承认明年供过于求。

另一坏消息是美国能源信息署周报显示，截至12月5日的一周，原油库存达3.808亿桶，增加了150万桶，比市场预期的减少220万桶，有颇大落差。原油库存通常在冬季回落，因为需求增加，但今年的情况有点反常，库存持续上涨，反映油价大幅回落仍未消弭美国油商的生产意欲。该周美国本土原油产量每天达911.8万桶，不单高于前一周的908.3万桶，亦比4周平均的907.1万桶为多，按年则升了14.4%。油商没有因油价跌了40%而减产，这十分正常，一来是不少已做了对冲，二来因为之前投入开发的油井油田，投资已是既出之物，只要油价仍高于额外生产一桶油的边际成本，油商仍会继续开工。油价大幅下滑对较长期的油田投资有抑制作用，例如一些地理环境困难、投资高的油源项目将被搁置。不过，这些效应不会于短期内出现，投资者对油市仍着眼于今天的供应，每见产量增加或需求下降，即狠沽原油期货，这个游戏会不断玩下去，直至市场不再对短期的供求有反应为止。

掀起近月大跌浪的始作俑者是沙地阿拉伯，该国两度割价，震醒了油市投资者，从美国公布的进口油市场占有率，可见美国自沙地进口的原油一年间跌了43%，日进口量由去年同期的129.5万桶减至最新的74万桶，沙地割价为保市占率，其对手不单是美国的页岩油，还有来自世界各地的产油国及近年高油价下发展起来的各种新能源，沙地的目标就是把油价推低以消灭新产能，先自残以毁掉对手。(B02)

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美元兑日圆料暂见顶/苏子

踏入本周后，美元兑日圆的波幅明显扩大，整体走势亦显得特别反覆，此情况令感到，美元兑日圆自10月中旬开始的单边升市，极有可能已于本周所造的121.85日圆高位暂时结束了。原先预期，美元兑日圆较大机会在120/120.7日圆间见顶，并向下作出较深的调整市，可惜因上周五美国公布最新的就业报告，结果好得令市场大感意外，故美元兑日圆得以向上继续急升，并以大阳烛高收。

其实以上周五美元兑日圆的上升动力来看，本周初应不难进一步升破122日圆关口，随后朝着2007年7月的123.66日圆高位迈进才对！但结果美元兑日圆却只是较上周五的121.68日圆高位，多升17点子至121.85日圆高位，便以乌云盖顶不利形态见顶回落。如此走势予相信，美元兑日圆在上周五极可能是“最后一升”。若昨晚美元兑日圆可以保持在20天平均线以下收市，料已成为汇价的短期重要好淡判别位，沽压只会进一步扩大。美元兑日圆的20天平均线，目前美元看淡的投资者在20天平均线失而复得之前，暂不宜逆着已经转弱的势头趁低买入。原先预期，基于欧洲央行未来仍会继续推出QE措施，但英国却有机会与美国一样于明年第四季进入加息周期的大前提下，故欧罗兑英镑的走势不宜看好，稍后料会破关而下。但目前欧罗兑美元始终未见出现预期中的下跌浪，更已逐步回升至0.79英镑心理关口以上，暂时最高曾见0.7955英镑水平。由于欧罗兑英镑出现不跌反升的相反走势，故小心市况可能有变。

基于欧罗汇价保持偏弱的势头，意味着美元整体走势将不会好到那里去，而目前欧罗兑英镑出现不跌反升的异常走势，反映欧罗汇价已回复偏弱的走势，稍后美元的整体走势将有较大机会摆脱早前一直偏强的势头。至于美元会否全面转弱，那便要看欧罗兑美元能否顺利升至1.25美元心理关口以上，与此同时美元兑日圆则继续保持在20天平均线以下波动及收市了。若可以成功实现此情况，将反映美元的短期走势将好不到哪里去，故届时投资者宜顺着美元已见转弱的势头，买入非美元货币，暂不宜再追沽了。(B14)

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