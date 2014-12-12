港报社评：清场之后若全面算帐，政治反响大不宜盲动--明报12月12日

占领运动结束，实际上是诸多问题重新白热化的开始；朝野对峙日亟，本港社会稳定陷于阴影之下，建设若受阻延，窒碍经济发展，社会民生便难望改善，深层次矛盾恶化， “后占领”时期的香港前景，似乎不甚乐观。

昨日，部分泛民阵营立法会议员坐在禁制令范围以外，目的是避免藐视法庭，但又以履行公民抗命接受拘捕。他们此举是进一步与政府决裂，促使早已宣示的议会不合作做法更无转圜余地，因为他们在议会拉布、阻碍议案拨款通过、瘫痪政府施政等，现在则不能排除最坏情形的出现，使政府陷于无法管治景象。

我们不知道会否出现另一次误判，设若不合作运动使政府管治失效，导致民不聊生，而当局在政改方面坚决不让步，那又会怎么办？对这个问题，现阶段难有答案，唯有期望那些埋首不合作运动的人，必须三思而后行，不可随意采取自残手段。实际上，有破坏、无建设的行动，最终是全体市民承受恶果，这在政治上会否招来反弹，值得泛民与抗争阵营研议。

不过，政府应该深思是否适宜全面秋后算帐，切勿盲动。从法律层面看，当局对一些人采取行动，是有理有据。不过，占领运动除了涉及法律，实际上也是政治问题；有大批市民响应号召投入占领运动，必然有其更深层原因和触动民心之处。若当局唯法任事，目的只为惩治少数人，即使在法律上说得过去，可是在政治上需要付出的代价却可能不成比例。我们认为当局应该抱持和平、和解心态体待“后占领”的处理，多花心思修补市民之间裂痕、癒合社会撕裂，而非进一步撕开伤口并在其上洒盐。(A04)

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