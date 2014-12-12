港报社评：年轻人改变世界，必须先改变心态--信报12月12日

天下无不散之筵席，由当初的“去饮”，到如今的“散席”，踊跃赴宴的香港人尤其是“苦酒满杯”的年轻人，能够在当中得到什么启发没有？最值得深思的课题莫过于，利用胁迫而且违法的手段，没有可能达成理想的目的，哪怕动机是多么的情操高尚，为求目的不择手段是不得人心的举措，否则不会有高达八成的民意要求示威者退场。

有人认为，雨伞运动是失败的，因为什么成果也达不到，人大常委会没有撤回政改框架，公民提名不得要领。以刹那成果论英雄，确是失败无疑；但若以承先启后的角度而言，却非事实之全部；年轻人作为未来的主人翁不再政治冷感，他们容或在争取民主的过程中犯下这样那样逻辑犯驳的毛病，但他们夙夜匪懈追求理想的热情，肯定会为香港的明天带来改变。

高墙和鸡蛋之间，如果年轻人永远站在鸡蛋一边，那么岁月不饶人的韶华，必然站在年轻人那一边。年轻人最大的本钱就是时间，将之化作政治本钱的话，政敌都会败下阵来。宁欺白须翁，莫欺少年穷，今日叱咤风云的权贵，昔日也不乏蛮干瞎闹的黄毛小子。

明白了此路不通的年轻人，不妨在碰壁撞场的教训中走出来，效法台湾太阳花学运领袖那样，直接投身政界参选去，第一步瞄准2015年的区议会选举，第二步可以是2016年的立法会选举。

一蹴即就的改变无异于痴人说梦，循序渐进方云正道。因此，年轻人改变世界，必须先改变心态，抛开不切实际的幻想与盲动，在明年区议会选举落场试剑，以“首选族”身份竞逐，或者以“首投族”身份投票，不失为改变世界的实实在在第一步。(A02)

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