《中国债券市场每日交易备忘》--12月12日

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一、新债发行：

中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债9:30-10:30招标

山鹰股份 7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承

榕基软件 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承

开元旅业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承

国信证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，招商银行主承

山西沁新能源集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承

万达集团12亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建行和招行主承

深圳华强集团13亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承

黔西南州工业投资集团13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，东方花旗证券主承

常州天宁建设发展12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券和东海证券主承

宁夏银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.6001%

长沙银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.6003%

兴业银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%

北京银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.4501%

浙商银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8801%

浙商银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.8801%

民生银行5亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0005%

民生银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9499%

光大银行35亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.7999%

桐庐农村合作银行1亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率5.3010%

上海农商行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.7000%

富邦华一银行3亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2002%

富邦华一银行3亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.9500%

徽商银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9800%

宁波银行20亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.0200%

浦发银行15亿元三个月期同业存单招标发行，参考收益率4.5999%-4.9%

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二、新债上市：

长兴城市建设13亿元七年期固息债1480576，票面利率6.00%

宁波市镇海投资公司9亿元七年期固息债1480578，票面利率5.85%

松原市城市开发建设11亿元七年期固息债1480581，票面利率5.79%

农发行60亿元一年期固息增发债140444，参考收益率3.9762%

国开行60亿元三年期固息增发债140225，参考收益率3.7617%

国开行50亿元五年期固息增发债140227，参考收益率3.8896%

国开行50亿元10年期固息增发债140229，参考收益率4.0616%

国开行40亿元七年期固息增发债140228，参考收益率4.0227%

江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短融011470008，票面利率4.7%

第一创业证券7亿元三个月期短融071412006，票面利率5.78%

安信证券13亿元三个月期短融071406008，票面利率5.20%

山东省商业集团10亿元永续中票101460050，票面利率3.34%

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三、缴款：

绍兴柯桥经济开发区8亿元七年期固息债1480586，票面利率7.00%

财通证券4.5亿元两个月期短融1490223，票面利率5.80%

太原钢铁集团30亿元九个月期超短融

江苏国信资产管理集团10亿元四个月期超短融

江西高速公路投资集团8亿元230天期超短融

陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融

福建交通运输集团1.5亿元九个月期超短融

鞍钢集团20亿元九个月期超短融

宁沪高速 10亿元九个月期短融

新疆天业集团5亿元一年期短融

华泰证券 25亿元三个月期短融

江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融

太原重工 10亿元一年期短融

丹东港集团10亿元一年期短融

山西沁新能源集团4亿元一年期短融

宝钢集团新疆八一钢铁10亿元三年期中票

大唐新能源 20亿元永续中票

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四、还本付息：

农六师国资10亿元三年期中票1182376到期兑付，票面利率6.59%

中国城市建设控股15.50亿元三年期中票1182379到期兑付，票面利率5.62%

东莞玖龙纸业11亿元三年期中票1182380到期兑付，票面利率6.78%

四川华西集团2亿元两年期中票1282534到期兑付，票面利率5.40%

内蒙古双欣能源化工6亿元一年期短融041354074到期兑付，票面利率8.50%

江苏悦达集团10亿元一年期短融041361054到期兑付，票面利率6.68%

航天电子 1亿元三个月期短融041458067到期兑付，票面利率4.70%

农业银行5亿元三个月期同业存单111403014到期兑付

中信银行10亿元三个月期同业存单111408027到期兑付

浦发银行10亿元六个月期同业存单111409014到期兑付

兴业银行15亿元三个月期同业存单111410043到期兑付

平安银行1亿元三个月期同业存单111411042到期兑付

民生银行10亿元六个月期同业存单111415003到期兑付

齐鲁银行10亿元三个月期同业存单111490076到期兑付

徽商银行10亿元三个月期同业存单111490077到期兑付

青岛银行5亿元三个月期同业存单111490078到期兑付

03中信债(2) 038018付息

06国开38 060238付息

11赣州银行债 1120012付息

11普兰店债 1180180付息

11西基投MTN1 1182375付息

11中电MTN1 1182377付息

11宁熊猫MTN1 1182378付息

12鹰投债 1280456付息

12国信集团债 1280457付息

12吉首华泰债 1280458付息

12临沂城资债 1280459付息

12辽宁药都债 1280460付息

12昭山经投债 1280461付息

12正泰MTN1 1282535付息

13国开41 130241付息

13国开42 130242付息

13黔凯里城投债01 1380356付息

13铁道12 1380378付息

13常州滨湖债 1380380付息

13泰兴成兴债 1380381付息

13越都债 1380382付息

02苏交通 7110付息

14浦元3A1 1489108付息

14浦元3A2 1489109付息

14浦元3B 1489110付息

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。对于明年的政策选择，会议维持稳中求进主基调，但强调积极财政政策更有力度，意味着财政增支减收空间扩大，包括减税和赤字规模将会增加；而稳健货币政策更注重松紧适度，也意味着减缓经济下行压力，货币松动可能加大，降息降准皆有可能。

--两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

今日公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月15.9%)

社会消费品零售总额 (10月11.5%)

工业增加值 (10月7.7%)

房地产投资和销售情况月度报告

12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告

12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)

注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)