台湾债市：10年债殖利率盘初下跌，因美债持续走多

路透台北12月11日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四盘初下滑。交易员表示，主要因昨晚美债殖利率持续下跌，不过交易商进场意愿不高，成交量未见放大。
财政部昨日下午与主要公债交易商召开年度会议，会中释出将尝试发行额度不大三年期公债的讯息。有银行交易员认为，此举可能排挤两年、五年等短期公债的筹码。但也有交易员预期，财政部应该会减少长天期公债的发行量，将额度挪来发三年债。
〞昨天听起来对债市没啥影响，各期比重会与今年相同，但量会比今年少。〞一票券商交易员说。
另一银行交易员则称，昨日会议讨论事项最终落实的感觉还不是很确定，试发三年公债会不会排挤到其他短券，最终要看23日公布的发债计画而定。
台湾三位主要公债交易商周三表示，财政部计画以发行三年期公债取代现行的两年期公债，因有其他短期借款工具可替代两年公债完成资金调度。
美国公债价格周三上涨，此前美国财政部续发的210亿美元公债获得强劲需求，受到股市和油价下挫引起的厌恶风险情绪升温扶助。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.125-1.155%
* 10年公债103/13 ：1.59-1.62%
本地时间10:28时最新报价：
* 五年公债103/15殖利率跌0.62基点报1.1390%，成交5.5亿台币。
* 10年公债103/13期殖利率跌0.90基点报1.6090%，成交16.0亿台币。
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--美国债市：公债价格上涨，因避险买盘提振10年期公债标售需求
--台湾财政：国库明年拟发行三年期公债，发债量低于今年--消息 (完)
(记者 董永年; 审校 黄凯)