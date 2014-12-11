《全球主要央行动态》--12月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月4日-12月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储周二提议，要求美国八家最大的银行增加资本缓冲，要求严重依赖短期批发融资的公司增加股本。根据新提议，对包括摩根大通和高盛在内的多数银行的资本要求将超过国际监管机构的类似规定。联储官员估计，根据新提议，美国的银行将需要额外增加1-4.5%的资产。

旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，“我认为‘相当长一段时间’是形容适宜升息时间的最恰当的措辞 ”，并称到明年中开始升息是“合理猜测”。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，美联储需要调整其政策声明，以反应美国经济力道的清晰迹象，特别是停止向外界传递利率在很长一段时间内不会上升的信息。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)管委韩伟森周三表示，印钞买入政府公债有可能引发资产泡沫，并提醒称可能并不值得采取这样的措施，因为这样做的益处太小。他并称现在判断ECB在1月会议是否作出购买公债决定还为时尚早。

欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)表示，欧洲央行管理委员会“绝大多数”委员在上周会议上支持购买公债，即量化宽松(QE)的想法。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周二表示，如果不是利率已经处于零极限水准，欧洲央行上周会议就可能已经降息。普雷特称，欧洲央行在1月22日举行的下次政策会议上将仔细检视经济的疲弱状况，尤其是通胀预期可能下滑的迹象。

欧洲央行管委会成员马库赫周二称，欧洲央行采取新政策措施的可能性已经上升，上周该央行内部已调降了经济预估。

欧洲央行消息人士周二表示，欧洲央行正在考虑收紧关于成员国央行向银行业者提供紧急流动性协助(ELA)的规定。ELA机制，实际上是欧元区各国央行向资金紧张的商业银行所提供的紧急融资，在希腊、爱尔兰和塞浦路斯等国家发生金融危机期间扮演了重要角色。虽然贷款必须要经欧洲央行核准，但是由各国央行自主发放。

欧洲央行执委科尔称上周四管委会一致同意在明年年初评估何时及如何应对通胀下滑风险，唯一有分歧的一点是自目前到明年年初如何沟通我们资产负债表的未来进程。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周一称，欧洲央行将资产购买范围扩大至包括政府公债，即所谓的量化宽松(QE)措施，能在应对欧元区经济疲势方面发挥有价值的作用。

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周五支持ECB总裁德拉吉出台新刺激措施来重振欧元区经济，而德国依然坚决反对购买主权债。诺沃特尼的支持可能对德拉吉而言至关重要。德拉吉寻求明年扩大宽松规模，最可能的举措包括QE，即印钞购买政府公债。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行将在明年初决定是否有必要采取进一步行动来重振欧元区经济。他暗示，不会因德国或其他任何人的反对而畏缩不前。德拉吉以迄今为止最明确的措辞强调央行支撑欧元区孱弱经济的决心，并表示可能印钞购买公债等资产。

欧洲央行周四维持利率不变，持于纪录低位，同时该央行考虑是否购买公债以提振欧元区经济。

**英国**

英国央行总裁卡尼在周三刊出的报纸专访中表示，英国利率将必须调升，以控制通胀，但确切升息时间并不确定，而且升息脚步应该是缓和渐进。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周三表示，英国薪资增幅长期疲软现象可能处于转捩点，为现在调升利率强化理由。麦卡弗蒂表示，尽管存在经济微幅放缓的迹象，英国经济闲置产能已逐渐耗尽，通胀升温速度有可能高于央行预期。他是自8月以来投票支持升息的两名央行决策官员之一。

英国央行周四维持指标利率在纪录低位不变，因决策者更关注低通胀和全球经济前景疲弱带来的风险，而不是本国经济的强劲复苏。

**日本**

日本央行审议委员佐藤健裕周四称，由于油价大跌，明年中之前通胀可能呈现停滞，凸显出该行在实现远大的物价目标上所面临的严峻挑战。但佐藤警告称，若过度狭隘地关注短期物价波动，则可带来反效果，因央行当前的公债购买规模已经过大。他在10月央行会议上曾投票反对放松货币政策。

**澳洲和新西兰**

新西兰央行周四将指标利率维持在3.5%，一如市场预期，且表示预计将保持观望一段时间，因经济成长放缓、通胀压力偏低以及全球成长的不确定性。

**其他国家**

阿联酋央行高级官员周二称，阿联酋与中国央行将很快启动350亿人民币互换协议。该协议于2012年1月签署，旨在促进双边贸易和投资，允许两个国家的央行在必要时直接进行货币互换。

韩国央行周四连续第二个月维持利率不变，符合预期，该央行正在观察今年两次降息的影响并关注外部状况。

冰岛央行周三将指标利率从5.75%下调至5.25%，称由于国际范围内价格涨势放缓以及汇价稳定，未来几个月通胀率将低于目标。

加拿大央行周三称，加国房市或许高估了高达30%，但因美国强劲复苏料有助加拿大经济免陷困难，因此对金融体系的风险仍稳定。央行在半年一度的金融系统评估(FSR)报告并称，油价下跌伴随加元贬值，将有助抵销对经济的冲击。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周二表示，央行一直在外汇市场警戒印尼卢比波动，但并未瞄准特定汇率水平。印尼卢比已经跌至2008年以来最低水准。

俄罗斯央行周四表示，12月4日起将外汇回购利率下调至伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码0.5个百分点，以稳定汇市。上个月是LIBOR加码1.5个百分点。央行还称，卢布已经偏离“基本合理”水准，央行将在不事先声明的情况下继续干预汇市，以支撑卢布汇价。 (完)

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