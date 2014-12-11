韩国汇市：韩元上扬，但外资抛售韩股限制涨幅

路透首尔12月11日 - 韩元兑美元 周四上扬，追随日圆涨势，
不过涨幅受限，因外资抛售韩国股票。
0145GMT，韩元兑美元 报1,098.8，周三收盘报1,102.2。
“投资者继续了结美元获利，削减沉重的美元多仓，尤其是美国债券
收益率下跌削弱美元吸引力，”Daishin Economic Research Institute
外汇策略师Hong Seok-chan表示。
投资者将密切关注美联储即将召开的利率会议，以寻觅加息时间的线
索。
12月三年期公债期货 涨9个基点报107.96.
0145GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,098.8 1,102.2
日圆/韩元 9.2951/3008 9.3423
韩国公债期货 * 107.96 107.87
韩国综合股价指数 1,929.95 1,945.56
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 李爽 审校 张涛)