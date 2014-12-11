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亚洲 | 2014年 12月 11日 星期四 10:43 BJT

韩国汇市：韩元上扬，但外资抛售韩股限制涨幅

路透首尔12月11日 - 韩元兑美元 周四上扬，追随日圆涨势，
不过涨幅受限，因外资抛售韩国股票。
    
    0145GMT，韩元兑美元 报1,098.8，周三收盘报1,102.2。
    
    “投资者继续了结美元获利，削减沉重的美元多仓，尤其是美国债券
收益率下跌削弱美元吸引力，”Daishin Economic Research Institute
外汇策略师Hong Seok-chan表示。
    
    投资者将密切关注美联储即将召开的利率会议，以寻觅加息时间的线
索。
    
    12月三年期公债期货 涨9个基点报107.96.    
    
                                 0145GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,098.8       1,102.2
    日圆/韩元      9.2951/3008        9.3423
    韩国公债期货 *          107.96        107.87
    韩国综合股价指数     1,929.95      1,945.56
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
          
      
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CN]
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CN]
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X=

 (编译 李爽  审校 张涛)
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