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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 15:26 BJT

表格：11月德国CPI确认为较上月持平，较上年同期增长0.6%

详细数据如下:
       
     变动百分比           
       指数/成分                 较前月  较上年同期    指数       
       整体物价指数              持平       +0.6    1000.00
       食品和饮料                -0.4       +0.3     102.71
       烟酒类                    +0.2       +2.7      37.59
       服装鞋帽                  -0.3       +0.5      44.93
       房租,能源和水             +0.1       +0.7     317.29
       家具和其它家计用品        +0.2       +0.4      49.78
       保健用品                  持平       +2.3      44.44
       运输                      -0.8       -0.2     134.73
       通讯                      持平       -0.9      30.10
       娱乐                      +1.2       -0.1     114.92
       教育                      持平       -0.2       8.80
       餐饮和外宿                持平       +2.3      44.67
       其它商品和服务            +0.1       +1.4      70.04(完)
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