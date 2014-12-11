版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 16:43 BJT

瑞士央行：维持瑞郎汇率上限不变，利率目标区间依然在0-0.25%

路透苏黎世12月11日 - 瑞士央行周四宣布维持瑞郎兑欧元汇率上限在1.20不变，并且重申了央行将通过汇市干预来保卫汇率限制的承诺。央行还称，如果有必要，将采取进一步的举措。

央行还维持三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利率目标区间在0-0.25%不变，符合路透调查分析师的预估。

瑞郎在最近几周逼近1.20的门槛，但并未突破，促使一些分析师揣测瑞士央行已经干预了汇市，以此守住汇率上限。

此外该央行还表示，通缩风险上升，瑞郎估值仍较高；在整个预估期内，通胀不会接近2%的物价稳定门槛；而油价下跌可能在未来四个季度导致通胀率降至负值。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐