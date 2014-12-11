台湾汇市：台币早盘区间整理方向不明，实质交投料暂在31.2附近

路透台北12月11日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易区间整理。交易员表示，短线台币紧随日圆及韩元震荡，致盘初台币上下刷洗带动交投增温，但目前亚币交投趋势尚未明朗，今日台币实质交投料暂在31.200附近窄幅波动。
汇银人士指出，台币开盘升破31.200即有进口商及交易盘的美元买需持续进场，引领盘初台币实质交投回到31.200左右整理，而目前外资双向交易皆有、暂难定出明确方向，今日台币实质交投区间暂看在31.180-31.230。
〞中长线看升美元，只要美元一有回档，就有买盘进场。〞一位本地官股银行人士说。
当地时间10:16，台北外汇成交量为2.49亿美元，上日同时段成交1.76亿美元，交易员并称，开盘台币上下波动较为明显，短线抛补需求略有增加，盘面并持续消化油款等大型进口商美元买盘，近期台币依旧维持区间整理格局。
美元指数 周四持续修正至88.1附近；当地时间10:35，日圆 稍从短线高位117回落至118附近；韩元兑美元 盘初升破1,100附近，上日收盘在1,102.2。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中一个月期美元/台币的换汇点折价持平上日尾盘；一个月远汇报价 暂报31.166/179左右，上日纽约盘收在31.154。
本地时间10:38时，台湾加权股价指数 平盘游走，暂报9,036.48点。
台币盘初主要交易区间在31.155-30.206；上交易日主要区间在31.175-30.238。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.180-31.230
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元连续第三日走软，因避险意愿高涨
--《焦点》安倍胜选可能带来灾难性后果：日圆崩盘及通胀失控
--欧洲汇市：英镑兑美元继续上涨，因美元继续回落 (完)
(记者 詹静宜; 审校 黄凯)