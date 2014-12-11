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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 17:22 BJT

印尼央行：维持指标利率在7.75%不变，一如预期

路透雅加达12月11日 - 印尼央行周四维持指标利率维持在7.75%不变，一如预期，称因这一利率水平与在燃料油价格上调后使通胀受控的努力一致。

11月中旬时，印尼央行将指标利率上调25个基点。

在周四的会议上，印尼央行同时将隔夜存款利率(FASBI)维持在5.75%，将贷款利率维持在8%。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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