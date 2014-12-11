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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 16:26 BJT

菲律宾央行：维持利率在4.0%不变，符合市场预期

路透马尼拉12月11日 - 菲律宾央行周四维持指标利率在4.0%不变，
符合预期。不过央行表示，将在必要时采取适宜举措来确保体系稳定。
    
    央行还维持短期特别存款账户(SDA)利率在2.5%不变。
    
    路透此前访问的12名分析师已经预计到央行会维持利率不变。
    
    央行称，对2014-16年的基本预估显示通胀路径较此前预估下降，预
计2014年平均通胀率为4.2%，2015和2016年分别为3.0%和2.6%。央行并表
示，国内经济活动前景稳健。
    
    央行货币委员会每六周举行一次会议，下次会议定于2月12日召开。(
完)
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