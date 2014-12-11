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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 18:44 BJT

俄罗斯央行：上调指标利率100个基点至10.5%，符合预期

路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯央行周四将指标利率上调100个基点，至10.5%，符合分析师预期。(完)
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